Лавров заявив, що НАТО "штучно заманює до своїх лав" Україну, Швецію та Фінляндію

НАТО "штучно заманює до своїх лав" Україну та скандинавські країни.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА Новости", про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров.

"Не припиняються спроби штучно розширювати склад Північноатлантичного альянсу, втягувати туди, зокрема, Україну. Нещодавно прозвучали досить цікаві заяви від керівництва НАТО. Від США про те, що й скандинавські країни, які не є членами Північноатлантичного альянсу, вітатимуться. Тобто таке штучне заманювання, штучне розширення цієї структури, яка після "холодної" війни, після зникнення Варшавського договору втратила сенс свого існування. Спроби штучно все це продовжити", - сказав він на пресконференції за підсумками року.

Лавров також назвав "неприйнятним та збитковим" однобоке трактування НАТО своїх політичних зобов'язань щодо нерозширення.

Нагадаємо, у четвер генсек НАТО заявив, що Швеція та Фінляндія багато в чому відповідають оборонним стандартам альянсу, і, у разі їхнього відповідного політичного рішення, можуть швидко приєднатися до НАТО. До цього заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд повідомила, що США готові обговорювати з Фінляндією та Швецією питання щодо можливості їх приєднання до НАТО, якщо ці країни висловлять таке прагнення.

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