Україна та Грузія стануть членами НАТО, - Столтенберг

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна та Грузія стануть членами НАТО, однак Альянс не встановлював терміну, коли це відбудеться.

Про це він заявив в інтерв'ю La Repubblica, передає Цензор.НЕТ.

"Україна вже звернулася з проханням про приєднання, і ми вирішили працювати над цим, підтримуючи її реформи, допомагаючи у модернізації збройних сил за нашими стандартами. 2008 року ми вирішили, що Україна та Грузія стануть членами, але ми не встановлювали, коли саме", - зазначив Столтенберг.

Генсек також запевнив, що НАТО не піде на компроміси щодо розширення Альянсу та розміщення військ у Східній Європі.

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