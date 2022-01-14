Мешканець Харківщини погрожував підірвати райуправління поліції та відділення лікарні, йому загрожує до 8 років позбавлення волі, - поліція. ФОТОрепортаж

Поліція затримала мешканця Харківської області, який погрожував підірвати Чугуївське управління поліції та центральну районну лікарню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції.

"Поліцейські встановили особу правопорушника, яким виявився 40-річний житель Чугуєва. Чоловік скоїв злочин із хуліганських спонукань, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння... Він затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

За інформацією правоохоронців, увечері 13 січня до поліції надійшли два анонімні дзвінки. Спочатку, о 18:53, той, хто дзвонив, заявив, що в будівлі Чугуївського управління поліції відбудеться вибух, а потім о 19:57 - повідомив, що кине гранату у відділення травматології Чугуївської центральної районної лікарні. Поліцейські обстежили обидві будівлі та прилеглу територію, але жодних вибухових пристроїв не виявили. Встановивши особу аноніма, правоохоронці оглянули його будинок - там теж не було жодних вибухонебезпечних предметів.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 8 років.

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Наразі затриманому повідомлено про підозру у скоєнні кримінального злочину. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.





Фото: сайт поліції