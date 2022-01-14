Мешканець Харківщини погрожував підірвати райуправління поліції та відділення лікарні, йому загрожує до 8 років позбавлення волі, - поліція. ФОТОрепортаж
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції.
"Поліцейські встановили особу правопорушника, яким виявився 40-річний житель Чугуєва. Чоловік скоїв злочин із хуліганських спонукань, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння... Він затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України", - йдеться у повідомленні.
За інформацією правоохоронців, увечері 13 січня до поліції надійшли два анонімні дзвінки. Спочатку, о 18:53, той, хто дзвонив, заявив, що в будівлі Чугуївського управління поліції відбудеться вибух, а потім о 19:57 - повідомив, що кине гранату у відділення травматології Чугуївської центральної районної лікарні. Поліцейські обстежили обидві будівлі та прилеглу територію, але жодних вибухових пристроїв не виявили. Встановивши особу аноніма, правоохоронці оглянули його будинок - там теж не було жодних вибухонебезпечних предметів.
Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 8 років.
Наразі затриманому повідомлено про підозру у скоєнні кримінального злочину. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.