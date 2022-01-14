Розпочалася зустріч Зеленського та президента Азербайджану Алієва: Заплановано підписання двосторонніх документів
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Президент України Володимир Зеленський розпочав зустріч з Президентом Азербайджанської Республіки Ільхамом Алієвим, який перебуває в Україні з робочим візитом.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.
Після її завершення відбудуться українсько-азербайджанські переговори в розширеному складі.
Також заплановано підписання двосторонніх документів.
Після цього президенти України та Азербайджану зустрінуться з представниками засобів масової інформації.