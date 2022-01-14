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Розпочалася зустріч Зеленського та президента Азербайджану Алієва: Заплановано підписання двосторонніх документів

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Розпочалася зустріч Зеленського та президента Азербайджану Алієва: Заплановано підписання двосторонніх документів
Президент України Володимир Зеленський розпочав зустріч з Президентом Азербайджанської Республіки Ільхамом Алієвим, який перебуває в Україні з робочим візитом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

Після її завершення відбудуться українсько-азербайджанські переговори в розширеному складі.

Також заплановано підписання двосторонніх документів.

Після цього президенти України та Азербайджану зустрінуться з представниками засобів масової інформації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Завтра у Києві перекриватимуть вулиці через приїзд президента Азербайджану Алієва

Автор: Богдан Русінко

Топ коментарі

  • саша паламарчук
    фейс у *********** втомлений. йому б відпочити...
  • Антип61
    Не поспішайте! Ми ще від дев"ятого валу інвестицій з Оману не оговталися!
  • Маркиз
    https://ibigdan.livejournal.com/27839029.html Нехай весь світ зачекає

    https://news.dialog.ua/244173_1642023244 Политики в США :
    "Мы должны начать экстренную переброску военной техники в Украину в масштабах, подобных переброске Ричардом Никсоном в Израиль в 1973 году, включая стрелковое оружие, полезное в партизанской войне…"

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