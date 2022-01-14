Кремінь просить підтримки української мови у Києві: Кожну четверту-п'яту скаргу про порушення закону зафіксовано у столиці

У 2021 році кожну четверту-п'яту скаргу про порушення мовного закону зафіксовано у Києві.

Загалом було 3574 звернення, сказав мовний омбудсмен Тарас Кремінь, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Жителі столиці скаржилися на відсутність україномовних версій інтернет-магазинів, на обслуговування недержавною мовою, фіксували порушення у сфері освіти, зовнішньої реклами", – наголосив він.

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Кремінь звернувся до столичної та обласної влади з проханням "втрутитися в ситуацію" та затвердити програму розвитку мови. За його словами, такі вже існують у Харківській та Кіровоградській областях.

Омбудсмен пропонує:

- запровадити мережу безкоштовних курсів з вивчення української мови;

- створити майданчики, де держслужбовці зможуть скласти іспит на знання мови;

- здійснювати позаплановий контроль тих галузей, які є проблемними.