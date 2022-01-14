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Участь західних інструкторів у конфлікті на Донбасі означатиме "пряме зіткнення російських громадян України та військових НАТО", - Лавров

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Участь західних інструкторів у конфлікті на Донбасі означатиме "пряме зіткнення російських громадян України та військових НАТО", - Лавров
Участь західних інструкторів у конфлікті на Донбасі буде переходом "червоних ліній" і означатиме пряме зіткнення російських людей та військових НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ, про це заявив голова МЗС РФ Сергій Лавров.

"Я чудово пам'ятаю телевізійну картинку під час війни в Грузії у серпні 2008 року, коли інструктори у формі офіцерів американської армії - і білі, і афроамериканці - інструктували практично як заряджати протитанкові та інші озброєння. Я не хочу, щоб це повторилося в Україні. Тому що це буде перетин усіх можливих червоних ліній. Це буде пряме зіткнення російських громадян України та натовських військових", - зазначив він.

За словами Лаврова, на Донбасі "кілька сотень американців, британців та інших".

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Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • Sophia-Maria Duglass
    «російських громадян України»
    Это он про чеченцев и бурятов в Украине уже волнуется ?
  • Володимир Козуб
    російські громадяни України, це що за мутанти ..???
  • Yman Yman
    Красная линия - это когда Лярвову разбили носопырку и он накапал юшки на дорогу колумбийской муки.

    Русосвиньи совсем забрехались.
    Расиянские граждане Украины - это шо за оксюморон?
    Ты либо украинец, лио русосвин. Третьего не дано.
    А если поднял оружие против Украины - тебя будут убивать все чем посчитают нужным.
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