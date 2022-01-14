Янукович подав ще один позов до ОАСК у зв'язку із позбавленням звання президента, - Совгиря
Про це у Telegram повідомила представник Верховної Ради у Конституційному суді Ольга Совгиря, передає Цензор.НЕТ.
"Янукович В.Ф. подав до ОАСК ще один позов проти Верховної Ради, у якому вимагає визнати відсутність у Верховної Ради повноважень позбавляти звання Президента України у спосіб інший, окрім як шляхом імпічменту", - йдеться в повідомленні.
За її словами, ОАСК вже відкрив провадження у цій справі (№640/39069/21) і призначив справу до розгляду у порядку спрощеного провадження без виклику сторін та проведення судового засідання.
"Тобто рішення суду за цим позовом може бути ухвалено практично у будь-який момент", - додала Совгиря.
Верховна Рада позбавила Януковича звання Президента України шляхом ухвалення Закону України від 04.02.2015 № 144-VIII, який наразі чинний.
Конституційність цього закону оскаржувалась до Конституційного Суду України, проте КСУ в грудні 2019 року закрив провадження за цим конституційним поданням зазначивши, що цей спір не є правовим, носить політичний характер, а тому не підсудний Суду.