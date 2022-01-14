Дороги до буковинських Карпат відновлять у найближчі роки, - ОДА

У найближчі роки в Чернівецькій області планують відремонтувати шляхи до віддалених населених пунктів та туристичних магнітів буковинських Карпат.

Про це повідомляє Чернівецька обласна державна адміністрація, інформує Цензор.НЕТ.

Дороги до Шепоту, Конятина, Довгопілля, Путили та інших сіл Буковини відновлюватимуть за програмою "Велике будівництво".

"Торік разом із Службою автомобільних доріг у Чернівецькій області ми розпочали цю роботу, розробили необхідну проєктно-кошторисну документацію, і вже зараз у нас є визначені підрядники на більшість ділянок, що дозволяє нам у наступні роки поремонтувати їх та забезпечити нормальний проїзд до Шепоту", – сказав перший заступник голови Чернівецької ОДА Богдан Ковалюк.

За його словами, забезпечення віддалених громад якісним транспортним сполученням є пріоритетним завданням. Також якісні і безпечні дороги сприятимуть туристичній привабливості Чернівецької області.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що в рамках ініційованої ним програми "Велике будівництво" відремонтували та побудували понад 14 тисяч км доріг.

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