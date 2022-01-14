МЗС про хакерську атаку на урядові сайти: "Висновки робити поки що рано, але існує давня історія російських кібератак проти України"

Речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко натякнув, що сьогоднішня кібератака на урядові сайти України могла бути справою рук російських хакерів.

Про це американському журналісту Крістоферу Міллеру повідомили у МЗС України, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Висновки робити поки що рано, але існує давня історія російських кібератак проти України в минулому", – заявив Ніколенко.

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Фахівці вже займаються поновленням роботи ІТ-систем, додав Ніколенко.

Нагадаємо, що в ніч із 13 на 14 січня було здійснено хакерську атаку на низку урядових сайтів, зокрема МЗС, Міносвіти та інші.

На головній сторінці цих сайтів було розміщено повідомлення провокаційного характеру.

При цьому, як зазначає СБУ, контент сайтів не був змінений, а витоку персональних даних, за наявною інформацією, не сталося.