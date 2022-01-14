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МЗС про хакерську атаку на урядові сайти: "Висновки робити поки що рано, але існує давня історія російських кібератак проти України"

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МЗС про хакерську атаку на урядові сайти: "Висновки робити поки що рано, але існує давня історія російських кібератак проти України"
Речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко натякнув, що сьогоднішня кібератака на урядові сайти України могла бути справою рук російських хакерів.

Про це американському журналісту Крістоферу Міллеру повідомили у МЗС України, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Висновки робити поки що рано, але існує давня історія російських кібератак проти України в минулому", – заявив Ніколенко.

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Фахівці вже займаються поновленням роботи ІТ-систем, додав Ніколенко.

МЗС про хакерську атаку на урядові сайти: Висновки робити поки що рано, але існує давня історія російських кібератак проти України 01

Нагадаємо, що в ніч із 13 на 14 січня було здійснено хакерську атаку на низку урядових сайтів, зокрема МЗС, Міносвіти та інші.

На головній сторінці цих сайтів було розміщено повідомлення провокаційного характеру.

При цьому, як зазначає СБУ, контент сайтів не був змінений, а витоку персональних даних, за наявною інформацією, не сталося.

Автор: Степан Гутник

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Топ коментарі

  • Vyacheslav Nesterov
    Прекратили работу и сайты https://www.treasury.gov.ua/ Государственной казначейской службы , https://www.dsns.gov.ua/ ГСЧС , https://mepr.gov.ua/ Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов , https://mva.gov.ua/ua Министерства по делам ветеранов и https://court.gov.ua/ Судебной власти Украины

    Представитель Украинского киберальянса Шон Таунсенд в https://www.facebook.com/ruheight/posts/1355230144925340 Facebook подчеркнул, что подобная хакерская атака стала ожидаемой. Он отметил, что по содержанию и форме это "похоже на взломщиков из неизвестной Федерации или усатой республики".
  • alexandr shamov
    Да, факт... и Васька не чешись - кацапский пятак торчит.
  • Olexa Pluzh
    разом з керівниками усіх зєбланських установ(((
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