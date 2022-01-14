МОЗ дозволило клінічне випробування ліків від COVID-19

МОЗ України дозволив проведення клінічного випробування лікарського засобу, призначеного для лікування COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МОЗ.

В Наказі МОЗ №62 від 13.01.2022 сказано: "Дозволити проведення клінічного випробування лікарського засобу, призначеного для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію коронавірусної хвороби (COVID-19)".

Так, досліджувати будуть порошок "Альтеплаза" і розчинник для приготування розчину для ін'єкцій/інфузій.

"Відкрите рандомізоване дослідження фази IIb/III із послідовним адаптивним безперервним дизайном, що проводяться в паралельних групах, для оцінки ефективності та безпеки щоденного внутрішньовенного введення альтеплази курсом до 5 днів на додаток до стандартної терапії порівняно із застосуванням тільки стандартної терапії у пацієнтів з гострим респіраторним дистрес-синдромом (ГРДС), викликаним інфекцією 19", - йдеться додатку до Наказу.

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