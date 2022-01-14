Європейці збільшили вивезення газу з України втричі на тлі держрегулювання цін, - "Оператор ГТС"
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані "Оператора ГТС".
За 1-12 січня, за даними "Оператора ГТС", реекспорт газу з України становив 31 млн м3. У грудні обсяг викачаного з України газу становив 329 млн м3 газу. Це газ, який європейські компанії зберігають в українських ПСГ.
За даними "Укртрансгазу" - оператора підземних сховищ - компанії-нерезиденти зберігають в Україні 460 млн м3 газу.
Загальні запаси становлять 12,6 млрд м3 з яких 4,7 млрд м3 - технологічний газ, який потрібен для функціонування ПСГ.
Нагадаємо, 30 грудня Кабмін ухвалив постанову, якою зобов'язав приватні компанії в Україні продавати до 20% свого газу за пільговою ціною агрохолдингами та компаніями-виробниками хлібопродуктів, молочної продукції та іншого.
Пізніше Мінагрополітики оприлюднило список компаній, які мають право на пільговий газ. До списку із 6 тис. компаній увійшли найбільші агрохолдинги країни.
Асоціація газовидобувних компаній заявила, що рішення уряду про часткову експропріацію газу призведе до падіння видобутку на 1 млрд м3, а європейські трейдери відреагували на ініціативу реекспортом газу назад до Європи.