За добу від COVID-19 у Києві померли 6 осіб, виявлено 1193 нові випадки захворювання, - Кличко. КАРТА

У Києві виявили за минулу добу 1193 хворих на коронавірус. 6 людей померли.

Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"1193 підтверджених випадки захворювання на коронавірус за добу в столиці. 6 людей померли. Всього, за період пандемії, в Києві 8345 летальних випадків від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 343 165", – повідомив Кличко.

Захворіли минулої доби: 676 жінок віком від 18 до 93 років та 445 чоловіків віком від 18 до 88 років. А також34 дівчинки від 1 до 17 років і 38 хлопчиків від 5 місяців до 17 років

Серед тих, хто померли: 4 жінки від 45 до 77 років і 2 чоловіки 69 та 71 рік

До лікарень столиці госпіталізували 53 хворих на коронавірус та 27 осіб з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Одужали минулої доби 1868 людей. Загалом коронавірус подолали 323 652 мешканці столиці.

Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Деснянському (200), Дніпровському (175) та в Дарницькому (159).

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