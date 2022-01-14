Україна - у п’ятірці країн, які найбільше експортують агропродовольчих товарів до ЄС. ІНФОГРАФІКА

Протягом перших дев'яти місяців 2021 року Україна у п'ятірці найбільших експортерів агропродовольчих товарів до Європейського Союзу.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав член президії Асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" Aлекс Ліссітса, передає Цензор.НЕТ.

"Бразилія, Великобританія, США, Україна та Китай. Так виглядає п’ятірка країн, які найбільше експортують агропродовольчих товарів до Європейського Союзу", - написав він, додавши, що про це говорять дані за 9 місяців 2021 року, які оприлюднила ЄК кілька днів тому.

Ліссітса зазначив, Україна експортувала агропродовольчих товарів на загальну суму 4,4 млрд євро, що на 6,9% більше в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року.

"Сподіваюся, у 2022 р. показники будуть не гірші", - додав він.



Інфографіка: Ліссітса/фейсбук

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Водночас, експерт посилається на статтю у виданні Business Ukraine, у якій йдеться саме про те, що згідно з новими даними Єврокомісії, Україна посіла четверте місце серед країн-джерел агропродовольчого імпорту до ЄС.

"У період із січня по вересень 2021 року на Україну припадало 4,8% від загального обсягу імпорту агропродовольчих товарів до Європейського Союзу загальною вартістю 4,4 млрд євро, що є збільшенням на 6,9% у річному обчисленні порівняно із загальним обсягом за той же період у 2020 р. Це зростання є частиною загального збільшення українського експорту в ЄС, яке зросло на 50% протягом перших трьох кварталів 2021 р. і досягло 21,8 млрд доларів США", - йдеться у статті.

Також повідомляється, що торгівля між Україною та Європейським Союзом значно розширилася з моменту підписання 2014 року Угоди про асоціацію з компонентом вільної торгівлі, а ЄС став провідним торговим партнером України, на частку якого припадає понад 40% обсягів торгівлі.

"В останні роки експорт сільськогосподарської продукції відіграє важливу роль в економіці України в цілому в міру модернізації агробізнесу та виходу на нові глобальні ринки, такі як Китай, Індія та Близький Схід. Очікується, що відкриття ринку сільськогосподарських земель у країні у 2021 році після довгоочікуваних реформ допоможе залучити додаткові інвестиції у цей сектор", - додають автори статті BU.