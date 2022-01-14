18 січня обиратимуть нового голову Європарламенту

На пленарній сесії Європейського парламенту 18 січня відбудуться вибори нового голови законодавчої асамблеї ЄС.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявила заступник офіційного представника ЄП Дельфін Коляр.

"На цій сесії у вівторок буде обрано голову Європейського парламенту на наступні два з половиною роки", - сказала вона.

Коляр нагадала виборчі правила: "Кандидати на посаду голови можуть бути представлені або політичною фракцією, або групою депутатів, які представляють 20-ту частину складу парламенту, тобто 36 депутатів".

Кандидатури для участі в першому турі виборів мають бути запропоновані до 17:00 за місцевим часом (19:00 за київським часом) у понеділок, 17 січня. Список кандидатів буде оголошено того самого дня ввечері. Кандидати виступатимуть у вівторок о 9:00 за місцевим часом із короткими програмними заявами.

Прессекретар виклала процедуру виборів, яка залежно від результатів голосування може відбутися у три-чотири тури. Голосування в першому турі розпочнеться у вівторок о 9:30 за місцевим часом. Голову Європарламенту обирають на 2,5 роки.

Коляр також повідомила про похорон у п'ятницю в Римі попереднього голови ЄП Давида Сассолі, який помер 11 січня. Його мандат підходив до завершення. Його було обрано на посаду голови Європарламенту 3 липня 2019 року. Церемонія вшанування пам’яті Сассолі відбудеться в Європейському парламенті в Страсбурзі в понеділок, 17 січня, під час відкриття пленарної сесії.

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