Швеція посилює військову готовність: Активність РФ "відхиляється від звичайної картини"

У п'ятницю, 14 січня, Швеція заявила, що в Балтійському морі спостерігається підвищена активність Росії. Це спонукало скандинавські збройні сили підвищити свою готовність.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомляє АР.

Генерал-лейтенант і керівник операцій шведських збройних сил Лейф Майкл Классон зазначив, що військова активність РФ "відхиляється від звичайної картини".

"Ми прийняли рішення передислокувати наші війська. Це не обов'язково має означати посилення загрози, але ми завжди хочемо адаптуватися до ситуації, що склалася", - сказав він.

Зокрема, Швеція помітила кілька десантних кораблів Північного флоту Росії, що заходять у Балтійське море. Классон підкреслив, що у зв'язку з цим деякі заходи, вжиті шведськими військовими, буде видно, а інші - ні.

"Ми будемо діяти в різних місцях Швеції, по-різному", - сказав він, додавши, що їх буде видно на стратегічно важливому острові Готланд у Балтійському морі.

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Нагадаємо, шведські військові активізували свою діяльність на острові Готланд у Балтійському морі через напруженість між Росією та НАТО.

З 13 січня на острові працюватимуть патрулі для контролю за обстановкою.