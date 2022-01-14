У 2021 році в Україні зареєстрували 214 тис. шлюбів і 29,5 тис. розлучень. Ім'я змінили майже 16 тис. громадян, - Мін'юст

У 2021 році в Україні зареєстрували 273 772 народження, 214 012 шлюбів і 29 587 розлучень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Мін'юсту у фейсбуці.

Так, протягом 2021 року органами ДРАЦС зареєстровано 1 247 497 актових записів цивільного стану. З них, зокрема:

- 273 772 народження;

- 15 861 зміну імені (прізвища, імені, по батькові);

- 214 012 шлюбів;

- 29 587 розірвань шлюбів.

Минулоріч, у порівнянні з показниками 2020 року, зросла кількість складених актових записів про державну реєстрацію:

- шлюбів (+46 038);

- зміни імені (+3 433);

- розірвання шлюбу (+657).

Загалом кількість складених актових записів зросла у порівнянні з 2020 роком на 125 938 актових записів.

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Також повыдомляэться, що найбільшу кількість реєстрацій здійснено органами ДРАЦС Дніпропетровської області – 107 567 (9%) та міста Київ – 105 569 (8%).

Топ-5 регіонів за кількістю зареєстрованих народжень складають:

- місто Київ – 29 768;

- Дніпропетровська область – 19 687;

- Львівська область – 19 548;

- Одеська область – 19 437;

- Харківська область – 15 581.

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Топ-5 регіонів за кількістю зареєстрованих шлюбів складають:

- місто Київ – 25 301;

- Дніпропетровська область – 18 77;

- Одеська область – 15 910;

- Харківська область – 15458;

- Львівська область – 13706.

Топ-5 регіонів за кількістю зареєстрованих змін імені складають:

- місто Київ – 1 788;

- Дніпропетровська область – 1 367;

- Чернівецька область – 1 069;

- Харківська область – 998;

- Одеська область – 946.