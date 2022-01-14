Декларація між президентами України та Азербайджану закріплює готовність підтримки суверенітету та протидії загрозам, - Зеленський

Декларація, підписана між президентами України та Азербайджану, закріплює готовність підтримки суверенітету, територіальної цілісності та протидії гібридним загрозам.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спільного із президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми підписали спільну Декларацію між президентами України та Азербайджану. Ми закріплюємо готовність надавати підтримку суверенітету, територіальній цілісності наших держав та народів у міжнародних визнаних кордонах, спільно протидіяти гібридним загрозам, прагнення забезпечити мир та стабільність у Чорноморському та Каспійському регіонах та за його межами", - сказав глава держави.

За його словами, позиції Декларації свідчать про близькість та єдність поглядів України та Азербайджану на виклики та глобальні виміри.

Зеленський повідомив, що з президентом Азерйбаджану обговорили низку питань безпеки, економіки та торговельної співпраці.

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