Декларація між президентами України та Азербайджану закріплює готовність підтримки суверенітету та протидії загрозам, - Зеленський
Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спільного із президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Ми підписали спільну Декларацію між президентами України та Азербайджану. Ми закріплюємо готовність надавати підтримку суверенітету, територіальній цілісності наших держав та народів у міжнародних визнаних кордонах, спільно протидіяти гібридним загрозам, прагнення забезпечити мир та стабільність у Чорноморському та Каспійському регіонах та за його межами", - сказав глава держави.
За його словами, позиції Декларації свідчать про близькість та єдність поглядів України та Азербайджану на виклики та глобальні виміри.
Зеленський повідомив, що з президентом Азерйбаджану обговорили низку питань безпеки, економіки та торговельної співпраці.