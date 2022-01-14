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Мати вбитої юристки Ноздровської розповіла у суді, від кого її донька отримувала погрози

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Мати вбитої юристки Ноздровської розповіла у суді, від кого її донька отримувала погрози
13 січня в Шевченківському суді Києва допитали матір вбитої юристки Ірини Ноздровської Марію Дуняк. Під час засідання жінка розповіла про те, що її донька отримувала погрози від поліції та народного депутата Антона Яценка.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на відеотрансляцію суду.

На засіданні мати вбитої жінки розповіла, що востаннє бачилась із дочкою 29 грудня 2017 року, вони разом снідали вдома. Потім Ірина Ноздровська поїхала на роботу. Втім увечері, коли дочка Ноздровської разом зі свою подругою прийшли додому, Марія Дуняк запитала їх чи не бачили вони матір, на що ті відповіли, що не бачили. Після цього, за словами жінки, о шостій годині вечора вона побігла на зупинку маршруток. Проте, доньки там не було. Втім, Марія Дуняк стверджує, що в той час бачила поліцейську машину поруч з магазином.

За словами матері, Ноздровській надходили погрози.

"Їй йшли погрози, не один раз телефон дзвонив, вона піднімала трубку, а в телефоні мовчання. Зараз я розумію, чому вона за два тижні до вбивства замовила балончики (газові балончики. - Ред.). З цього дня вона не ходила без газового балончика." - заявила під час засідання Марія Дуняк.

Також жінка зазначила, що її донька "не ладила з поліцією" і що їй погрожували у вишгородській поліції.

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"Я просила відкрити особисту переписку моєї дитини (у Facebook. - Ред.). Я просила робочий стіл, я просила геолокацію телефону. Геолокація телефонів, що, вийшла б на поліцію? Боялися? Боялися поліції." - додала жінка.

На питання прокурора чи були у Ірини Ноздровської ще із кимось конфлікти, жінка зазначила "з Яценком Антоном Володимировичем".

"Він погрожував, що її зариє. Це було в машині зі мною, як він їй погрожував, дзвонив. І тільки він міг замовити разом із Москаленком її вбивство. Це був 2014 рік. 2015-2016 він не давав їй робити ніде, як вона робила в міністерстві юстиції і він кляузи писав на неї. Ніхто не розслідував, правда з вас? Взяли Россошанського і все".

Також Марія Дуняк зазанчила, що син обвинуваченого Юрія Россошанського кидав петарди на подвір’я потерпілих. Окрім цього, на судовому засіданні по іншій справі, у 2017 році обвинувачений Россошанський звернувся до Ірини Ноздровської і сказав "Ноздровська, ти погано закінчиш".

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Автор: Богдан Русінко

Топ коментарі

  • Freken
    В чем запутанная? Криминальная история, где бандиты от мусАрни покрывают бандитов от власти. И наоборот.
    Ничего запутанного нет. Есть бардачило в стране терпил. А ОНА не была терпилой.
  • Анатолий К 65c6a92d
    В партії "Регіонів", пізніше її крила "Відродження" одні вчені, ось цей Яценко доктор економічних наук. Уявляєте скільки він корисного міг зробити для України маючи таку вчену ступінь? А виходить, що ні, він багатого корисного зробив виключно для себе. Точно, як Ківа. А правоохоронні органи цього не бачать? А, то ж не Порошенко, бо вся правоохоронна система заточена виключно проти Порошенко. І коли наступить час, і буде змінюватися влада, то всі правоохоронці знову поховаються, не вийдуть на "службу", бо всі повзязані злочинами "Зелі" і переслідуванню громадян, замість злочинців.
  • Зэлэный_Змий
    Так это больше к зебилам вопрос. За Гандзюк истеричили пока выборы шли, а сейчас - посрать с высокой колокольни.
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