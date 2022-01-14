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Хакери намагались атакувати і офіційний сайт НБУ: Спроби здійснюються вже кілька днів з різних країн світу

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Хакери намагались атакувати і офіційний сайт НБУ: Спроби здійснюються вже кілька днів з різних країн світу
Упродовж кількох останніх днів на інформаційні мережі Національного банку здійснювалися спроби зовнішніх хакерських атак невідомими особами з різних країн світу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

"У ніч з 13 на 14 січня 2022 року під час глобальної атаки на урядові вебресурси зафіксовано спроби атакувати й офіційний сайт Національного банку, які вдалося нейтралізувати", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що усі інформаційні системи Національного банку працювали і продовжують працювати в штатному режимі: "Зокрема – система електронних платежів, якою користуються банки, офіційний сайт та внутрішня комп'ютерна мережа НБУ".

Водночас наголошується, що захист Національного банку та банківської інфраструктури від шахрайських дій в кіберпросторі організовано належним чином: із застосуванням новітніх технологій кіберзахисту, ефективним використанням комплексів та систем захисту, а також механізмів обміну інформацією про кібератаки та кіберінциденти між Центром кіберзахисту Національного банку, іншими державними органами, банками, фінансовими установами тощо.

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"Зважаючи на хакерську атаку, що відбулася на низку урядових сайтів, Національний банк закликає банки та інших учасників фінансового сектору посилити заходи безпеки для протидії можливим кібератакам", - додали у пресслужбі НБУ.

Також у Нацбанку нагадали, що, крім сайту, отримати офіційну інформацію від Національного банку можна на сторінках у соціальних мережах:

Facebook: https://www.facebook.com/NationalBankOfUkraine 
Twitter: https://twitter.com/NBUkraine 
Telegram: https://t.me/nbu_ua 
Instagram: https://www.instagram.com/national_bank_of_ukraine/ 
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCLWsi-3SHrFwwyb0AceOgHQ 

Нагадаємо, що в ніч із 13 на 14 січня було здійснено хакерську атаку на низку урядових сайтів, зокрема МЗС, Міносвіти та інші.

На головній сторінці цих сайтів було розміщено повідомлення провокаційного характеру.

При цьому, як зазначає СБУ, контент сайтів не був змінений, а витоку персональних даних, за наявною інформацією, не сталося.

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Топ коментарі

  • Антип61
    А может это бубочка в местах своего отдыха расплачивается карточкой в турборежиме?
  • Мистер Икс 00711c20
    Кацапы агонизируют ...
  • Dima30
    завтра Зе скаже що всі гроші з бюджету хакери вкрали..
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