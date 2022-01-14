Україна та Азербайджан обговорили створення транспортного коридору між 4 країнами, - Зеленський

У Києві пройшли переговори президентів України Володимира Зеленського та президента Азербайджану Ільхама Алієва. Вони обговорили створення транспортного коридору для чотирьох країн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву Зеленського на прес-конференції з Алієвим.

За його словами, потрібно активізувати співпрацю у сфері міжнародних автомобільних та залізничних перевезень, а також в галузі авіації.

"А також ми будемо і надалі працювати над низкою переспектив. Серед іншого це і створення транспортного коридору, який об'єднує Україну, Азербайджан, Грузію, Молдову", - повідомив Зеленський.

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