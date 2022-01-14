Засуджуємо кібератаку на урядові сайти України, - МЗС Польщі

Міністерство закордонних справ Польщі засудило кібератаку проти України.

Про це у Twitter повідомив речник МЗС Польщі Лукаш Ясіна, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми стурбовані інформацією про кібератаку на сайти українського уряду, в тому числі на сайт МЗС. Ми рішуче засуджуємо будь-яку діяльність, яка має наслідком поширення дезінформації та порушення функціонування державних інституцій", - йдеться в повідомленні.

Раніше ЗМІ Польщі повідомили, що хакери, які зламали сайт МЗС, написали "послання" ламаною польською мовою.

Нагадаємо, на сайтах розмістили картинку українською, російською і польською мовами з текстом: "Українець! Всі ваші особисті дані були завантажені в глобальну мережу. Всі дані на компʼютері знищуються, відновити їх неможливо. Вся інформація про вас стала публічною бійтеся і чекайте гіршого. Це вам за ваше минуле, сьогодення і майбутнє. За Волинь, за ОУН УПА, за Галичину, за Полісся і за історичні землі".

Водночас у СБУ повідомили, що під час хакерської атаки на урядові сайти, що відбулася в ніч з 13 на 14 січня, витоку персональних даних, за наявною інформацією, не було. Контент сайтів також не було змінено.

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