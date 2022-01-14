Представник Росії у ТКГ Гризлов призначений послом РФ у Білорусі

Главу російської делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Бориса Гризлова призначено на посаду посла Росії в Мінську. Відповідний указ у п'ятницю, 14 січня, підписав президент РФ Володимир Путін.