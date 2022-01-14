Прикордонника затримали на Закарпатті на хабарі 1250 долл. за сприяння контрабанді, - Нацполіція. ФОТО

У Закарпатській області правоохоронці затримали на хабарі інспектора прикордонної служби.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент стратегічих розслідувань Нацполіції.

За "винагороду" прикордонник надав інформації про відсутність прикордонних нарядів на лінії кордону, аби громадянин міг безперешкодно перемістити тютюнові вироби через державний кордон України.

Учора, 13 січня, хабарника затримали під час отримання другої частини неправомірної вигоди – 1000 доларів. Раніше правоохоронці задокументували одержання ще 250 доларів.

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Військовослужбовцю повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.