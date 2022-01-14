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НАТО та Україна найближчими днями підпишуть угоду про посилення кіберспівробітництва, - Столтенберг

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НАТО та Україна найближчими днями підпишуть угоду про посилення кіберспівробітництва, - Столтенберг
Генсек НАТО Єнс Столтенберг рішуче засудив кібератаки на уряд України. Він також повідомив, що найближчими днями НАТО та Україна підпишуть угоду про посилення кіберспівробітництва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт Альянсу.

Столтенберг зазначив, що НАТО вже багато років тісно співпрацює з Україною, допомагаючи посилити її кіберзахист.

"Кіберексперти НАТО в Брюсселі обмінюються інформацією зі своїми українськими колегами щодо поточної шкідливої ​​кібердіяльності. Експерти союзників у країні також підтримують українську владу на місцях. Найближчими днями НАТО та Україна підпишуть угоду про посилення кіберспівробітництва, включаючи доступ України до платформи обміну інформацією про шкідливі програми НАТО. Рішучу політичну та практичну підтримку НАТО України буде продовжено", - повідомив генсек Альянсу.

Також читайте: "Найпотужніша атака за останні чотири роки": у Держспецзв’язку повідомили, що від дій хакерів постраждали близько 70 сайтів. ВIДЕО

Нагадаємо, що в ніч із 13 на 14 січня було здійснено хакерську атаку на низку урядових сайтів, зокрема МЗС, Міносвіти та інші.

На головній сторінці цих сайтів було розміщено повідомлення провокаційного характеру.

При цьому, як зазначає СБУ, контент сайтів не був змінений, а витоку персональних даних, за наявною інформацією, не сталося.

У Держспецзв'язку назвали назвали атаку найпотужнішою за останні чотири роки.

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Топ коментарі

  • Мирон Левицький
    Правильно, але спочатку треба прибрати придурка мінцифри.
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    НАТО-черговий респект...
  • Юрій Вінгорськи
    це тому що остання атака хакерів, безпосекали бередньо стосується їх особисто.
    як би тільки нас, вони б виразили стурбованість і ч
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