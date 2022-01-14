Армії РФ бракує вантажівок для швидкого вторгнення в Україну, - Forbes

В американському виданні Forbes вважають, що в російській армії бракує вантажівок для швидкого транспортування техніки в разі повномасштабного вторгнення до України.

Про це пише видання Forbes з посиланням на слова підполковника армії США Алекса Вершиніна, передає Цензор.НЕТ з посиланням Українську правду.

"Російській армії бракує вантажівок, щоби забезпечити логістичну потребу в транспортування техніки на відстані 90 миль (близько 145 км. – Ред.) від своїх складів боєприпасів (у Росії. – Ред.).

Російська армія має 10 бригад матеріально-технічного забезпечення. Кожна керує близько 400 вантажівками. Навіть якщо припустити, що росіяни мобілізують кожну бригаду й всі вантажівки будуть у справному стані впродовж військової кампанії, усіх наявних вантажівок забракне. Хоча кожна армія має свої відмінності, зазвичай в одній армії (як військовому з’єднанні. – Ред.) є від 56 до 90 установок залпового вогню. Щоби заповнити лишень одну установку для пострілів, боєприпасами заповнюють увесь кузов вантажівки. Тобто якщо одна армія плануватиме здійснити один залп, потрібно застосувати від 56 до 90 вантажівок одночасно.

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Щоби поповнити установки для одного залпу, доведеться забрати половину спроможності однієї бригади матеріально-технічного забезпечення в постачанні амуніції. Проте, (біля кордонів України також розміщені. – Ред.) від 6 до 9 батальйонів сухопутної артилерії, 9 батальйонів засобів протиповітряного захисту, 12 батальйонів піхоти механізованих військ та розвідки, від 3 до 5 танкових батальйонів, міномети, протитанкові гранатомети й амуніція для стрілецької зброї, а що й казати про постачання провіанту, медикаментів та інженерних засобів", - пояснив Вершинін.

Експерти в статті доводять, що наразі російське військове керівництво залежить від справності своїх залізничних шляхів та транспортних вагонів. До кордонів техніку та особовий склад переважно доставляли залізницею.

Проте російські поїзди не можуть під’їжджати до лінії фронту на території України. Для оперативного й безперебійного здійснення бойових завдань, російській армії доведеться використовувати вантажні автомобілі.

Експерти припускають, що російський військовий штаб може вирішити доставляти амуніцію та боєприпаси гвинтокрилами або цивільними автотранспортом, але цього, на їхню думку, також недостатньо.

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Автори статті наголошують, що українській армії слід зважити на цей недолік у логістиці російської армії. У разі повномасштабного вторгнення Росії, вони радять українському командуванню мати на увазі також і "нудні", за їхніми словами, цілі, як-то вантажні автомобілі росіян.