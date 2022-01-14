Землетрус магнітудою 1,3 бала зафіксовано у Закарпатській області

Сьогодні, 14 січня у Закарпатській області зареєстровано землетрус магнітудою 1,3 бала за шкалою Ріхтера.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Головний центр спеціального контролю.

"Епіцентр землетрусу знаходиться в 12 км на схід від міста Ужгород, Закарпатської області, на глибині 2 км. За класифікацією землетрусів належить до не відчутних", - йдеться у повідомленні.

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Протягом 2020-2022 рр. з района міста Ужгород було зареєстровано 6 землетрусів, найбільш потужні з яких відбулись 19 та 27 квітня 2020 року з магнітудами 3,1 та 3.2 відповідно. Останій зареєстрований землетрус з даного регіону 13.01.2022 року з магнітудою 1,5.





