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Фінляндія поки не планує вступу до НАТО, - глава МЗС країни Хаавісто

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Фінляндія поки не планує вступу до НАТО, - глава МЗС країни Хаавісто
На сьогодні Фінляндія не планує ставати країною-учасницею НАТО.

Про це заявив міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Фінляндія не обговорює з НАТО вступ, і у Фінляндії немає такого проєкту в майбутньому... Політика безпеки Фінляндії залишається незмінною", - повідомив Хаавісто журналістам на телеконференції після зустрічі глав МЗС Європейського союзу у французькому Бресті.

Нагадаємо, раніше заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, що Вашингтон готовий підтримати Фінляндію і Швецію, якщо вони захочуть вступити до НАТО.

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Генсек НАТО Столтенберг заявив, що ці країни можуть швидко приєднатися до альянсу, оскільки відповідають всім стандартам.

Автор: Володимир Янченко

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Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Ну й дурні...
  • Андерсен a4cbf7de
    Швеция и Финляндия были бы более достойными членами НАТО, чем многие его "символические члены" подпевалы Кремля.
  • Лилия Стацкая
    Поки смажений півень у сраку не клюнув.
    Проти міжнородного терориста треба об,еднуватися,це просто трактується логікою.
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