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Зеленський запропонував Байдену провести тристоронню зустріч із Путіним, - Єрмак

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Зеленський запропонував Байдену провести тристоронню зустріч із Путіним, - Єрмак
Президент України Володимир Зеленський запропонував американському колезі Джо Байдену провести саміт за участю президента РФ Володимира Путіна.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на НВ.

Під час спілкування з американським дипломатом, директором Євразійського центру Atlantic Council Джоном Гербстом Єрмак сказав, що Зеленський не відкидає проведення таких переговорів у форматі відеоконференції.

"Ми очікуємо на реакцію російської сторони, але наші американські партнери сприйняли нашу пропозицію з інтересом", - заявив голова ОП.

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Автор: Ольга Лузан

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Топ коментарі

  • 18c49ed2
  • Власов Сергей b3083465
    https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZUlbpP40WR0guBNKFFf_iRJhJG485L8nsR4_puY8xFKeUQoz9aPl9p7HEOnHK2e9udCXcq4wTK-2YQXGgoc2k8SeoxvQlnhBd9IhEBUMOf6V6vjaO5Gw-L_wFWUBotFS1I&__tn__=-]C%2CP-R Дмитрий Корнейчук с https://www.facebook.com/profile.php?id=100065567374187&__cft__[0]=AZUlbpP40WR0guBNKFFf_iRJhJG485L8nsR4_puY8xFKeUQoz9aPl9p7HEOnHK2e9udCXcq4wTK-2YQXGgoc2k8SeoxvQlnhBd9IhEBUMOf6V6vjaO5Gw-L_wFWUBotFS1I&__tn__=-]C%2CP-R Dmitriy Korneychuk .

    https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk 1 мин. ·



    Спасибо всем, кто в 2019-м проголосовал за Зеленского. За свой выбор надо платить…
  • 18c49ed2
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