ЗСУ отримали партію шляхопрокладачів БАТ-2, - Укроборонпром. ФОТО

Державне підприємство "Харківський автомобільний завод" передало Збройним Силам України партію інженерних машин БАТ-2.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДК "Укроборонпром".

"Фахівці підприємства провели ремонт агрегатів, гідравлічних систем, інженерного обладнання та ходової частини. Після перевірки всіх тактико-технічних характеристик наприкінці року техніка була передана підрозділу інженерних військ ЗСУ", – йдеться у повідомлені.

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БАТ-2 — шляхопрокладач, призначений для механізації інженерних робіт при прокладанні колонних шляхів, підготовці та обладнанні позицій підрозділів ЗСУ в районах виконання бойових завдань.