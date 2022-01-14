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ЗСУ отримали партію шляхопрокладачів БАТ-2, - Укроборонпром. ФОТО

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Державне підприємство "Харківський автомобільний завод" передало Збройним Силам України партію інженерних машин БАТ-2.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДК "Укроборонпром".

ЗСУ отримали партію шляхопрокладачів БАТ-2, - Укроборонпром 01

"Фахівці підприємства провели ремонт агрегатів, гідравлічних систем, інженерного обладнання та ходової частини. Після перевірки всіх тактико-технічних характеристик наприкінці року техніка була передана підрозділу інженерних військ ЗСУ", – йдеться у повідомлені.

ЗСУ отримали партію шляхопрокладачів БАТ-2, - Укроборонпром 02

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БАТ-2 — шляхопрокладач, призначений для механізації інженерних робіт при прокладанні колонних шляхів, підготовці та обладнанні позицій підрозділів ЗСУ в районах виконання бойових завдань.

Автор: Володимир Янченко

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Топ коментарі

  • AbOriginal_UA
    Главное, чтобы верховный уклонист не дал команду прокладывать дороги для колон кацапской техники.....
  • Fizko Kyiv
    зе-уріни нажрався до галюніків????
  • Яр Холодний
    З "арихметикою" погано? Мої однолітки звільнялися з армії в 80-му -81-му А мені набагато менше Чи ти думаєш що його 25-літнім призивали?
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