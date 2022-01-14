Якщо буде доведено, що за кібератаками стоїть РФ, то це стане критерієм для ініціювання санкцій, - посол США при НАТО Сміт

Постійний представник США при НАТО Джуліан Сміт заявила, що якщо докази російської причетності до кібератак на урядові сайти України будуть "безумовними", то це може призвести до запуску нових санкцій проти РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Financial Times.

За її словами, докази того, що Росія скоїла кібератаки "безумовно класифікуватимуться як приклад відновлення агресії проти України, що може призвести до західних санкцій проти Москви".

"Ми стежимо за всім, що Росія збирається робити щодо України. Ми налаштовані, що будуть спрямовані деякі зусилля щодо дестабілізації України зсередини", - зазначила вона.

Нагадаємо, на сайтах розмістили картинку українською, російською і польською мовами з текстом: "Українець! Всі ваші особисті дані були завантажені в глобальну мережу. Всі дані на компʼютері знищуються, відновити їх неможливо. Вся інформація про вас стала публічною бійтеся і чекайте гіршого. Це вам за ваше минуле, сьогодення і майбутнє. За Волинь, за ОУН УПА, за Галичину, за Полісся і за історичні землі".

Водночас у СБУ повідомили, що під час хакерської атаки на урядові сайти, що відбулася в ніч з 13 на 14 січня, витоку персональних даних, за наявною інформацією, не було. Контент сайтів також не було змінено.

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