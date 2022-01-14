З воїном 25-ї ОПДБр Віталієм Петренком, який загинув на Донбасі, попрощаються 17 січня у Дніпрі

У понеділок, 17 січня, у місті Дніпро, на військовій ділянці Краснопільського кладовища об 11.30 розпочнеться церемонія прощання з Віталієм Івановичем Петренком, старшим солдатом, військовослужбовцем 25-ї окремої повітряно-десантної бригади, який загинув 10 січня в районі селища Крута Балка Ясинуватського району Донецької області від смертельних поранень, що дістав під час підриву на невстановленому вибуховому пристрої.

Автор: Богдан Русінко