З воїном 17-ї ОТБр Віктором Кучеренком, який загинув унаслідок обстрілу військами РФ, попрощались на Миколаївщині

Сьогодні, 14 січня, у селі Новолазарівка Казанківського району Миколаївської області відбулася церемонія прощання з Віктором Геннадійовичем Кучеренком, 28.08.1993 року народження, уродженцем села Антонівка Новоодеського району Миколаївської області, старшим солдатом, військовослужбовцем 17-ї окремої танкової бригади, який загинув 11 січня в районі смт Новотошківське Попаснянського району Луганської області внаслідок смертельного поранення, що дістав під час обстрілу позицій ЗСУ російськими військами.

Про це йдеться на фейсбук-сторінці Казанківської громади, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогодні у с. Новолазарівка прощались зі своїм героєм – Віктором Геннадійовичем Кучеренком, який загинув в зоні проведення Операції об’єднаних сил (ООС) в результаті вогнепального поранення несумісного з життям. 11 січня о 19.40 ворожа куля снайпера обірвала його життя. В храмі Святого Благовірного Князя Володимира відбулась панахида. В останню путь загиблого героя проводжали рідні та близькі, бойові побратими, односельчани, керівництво Казанківської громади, представники Миколаївської обласної ради і райдержадміністрації. На траурному мітингу виступили представники військової частини, де проходив службу В.Г. Кучеренко, шахти, де він колись працював, місцевої організації АТО/ООС. Вишукувались курсанти Одеської військової академії, майоріли Державні Прапори України, лунав Державний гімн. Дуже важко знайти слова втіхи, які б змогли зменшити душевний біль від втрати найдорожчого - рідної людини. Розділяємо разом з рідними і близькими цю біль, склоняємо голови і підтримуємо рідних у час скорботи.

Наш земляк Віктор Геннадійович Кучеренко, уродженець с. Новолазарівка Казанківської громади. Народився 28 серпня 1993 року у с. Антонівка Новоодеського району Миколаївської області. Згодом навчався вже у Новолазарівській школі, в 2009 році закінчив Казанківську гуманітарну гімназію. Потім навчався в Казанківському професійно-технічному училищі. В 2012 році закінчив Криворізький професійний гірничо-технологічний ліцей, працював на одній із шахт в м. Кривий Ріг.

Протягом 2016, 2017, 2018 років проходив службу в зоні АТО/ООС в одній з бригад Національної гвардії України. У 2021 році пішов служити за контрактом до 17-ї окремої танкової Криворізької бригади ім. Костянтина Пестушка. Він загинув, захищаючи державний суверенітет і територіальну цілісність Української Держави, своєї рідної землі. Світлий, добрий спомин про захисника України назавжди залишиться в спогадах родичів і земляків, бойових побратимів, в серцях усіх, хто знав, любив і поважав. Вічна пам’ять!", - йдеться у повідомленні.

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