Організатора скандальної "вечірки блогерів" у Львові Заліска оштрафували

Він має сплатити 17 тис. грн за порушення карантину.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Zaxid.net.

"Засідання суду відбулось 13 січня. Обвинуваченого Олександра Засліка не було під час розгляду справи. Натомість його адвокат заявив, що обвинувачений визнає свою вину і погоджується на мінімальне покарання. За порушення карантину йому призначено покарання у вигляді 17 тис. грн штрафу", – розповів суддя Галицького райсуду Львова Олег Юрків.

Нагадаємо, інцидент з "голодною тусою" трапився у Будинку вчених у Львові 27 листопада. Тоді у День пам'яті жертв Голодоморів 29-річний блогер з Чернівців Олександро Заліско влаштував вечірку в честь свого дня народження. Резонансу святкування набуло завдяки скандальній історії в Instagram ведучого Володимира Остапчука, який опублікував фото зі столу вечірки й підписав "Голодна туса".

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Після розголосу у ЗМІ львівська мерія закрила Будинок вчених, хоча адміністрація будівлі заявляла про обман з боку організаторів вечірки, які замість святкування звичайного дня народження на 40 осіб влаштували еротичну вечірку на 100 людей у стилі БДСМ із залученням сторонніх артистів.