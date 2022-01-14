Вибори у 18 прифронтових громадах на сході України провести неможливо, - ЦВК

Донецька та Луганська ОДА – обласні військово-цивільні адміністрації надали висновки про неможливість проведення місцевих виборів у 18 територіальних громадах цих регіонів 27 березня.

Такі дані отримала Центральна виборча комісія, зазначається в прес-релізі ЦВК, який є у розпорядженні Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

"У відповідь на звернення Комісії від Донецької та Луганської обласних державних адміністрацій – обласних військово-цивільних адміністрацій надійшли листи з чіткими та однозначними висновками, у яких йдеться про неможливість провести перші місцеві вибори на окремих територіях Донецької та Луганської областей", - розповіли в ЦВК.

Зокрема, в отриманих відповідях повідомляється про те, що "у зв'язку з продовженням здійснення Російською Федерацією збройної агресії проти України неможливо забезпечити стовідсоткову безпеку для громадян під час організації підготовки та проведення місцевих виборів 27 березня 2022 року".

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Також у ЦВК навели інформацію ОДА – обласних ВЦА, що "в умовах всеохоплюючого режиму припинення вогню незаконні збройні формування активно застосовують тактику дистанційного мінування, підпали сухостою поблизу позицій Збройних Сил України та населених пунктів".

"Таким чином, враховуючи висновки Командування ООС, ГУ Служби безпеки України та Національної поліції в Донецькій та Луганській областях, за результатами робочої наради усіх відповідних відомств з питання проведення місцевих виборів, у зв’язку з триваючою збройною агресією Російської Федерації проти України, Донецька та Луганська обласні державні адміністрації – обласні військово-цивільні адміністрації встановили неможливість забезпечити належну безпеку громадян та уникнути терористичної загрози під час організації та проведення перших місцевих виборів 27 березня 2022 року на окремих територіях Донецької та Луганської областей", - заявили в ЦВК.

У комісії нагадали, що до переліку таких громад належать 10 сільських, селищних, міських територіальних громад Бахмутського, Волноваського, Маріупольського і Покровського районів Донецької області та вісім – Сєверодонецького і Щастинського районів Луганської області.

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