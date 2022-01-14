Байдена проінформували про кібератаку на держустанови України, - Білий дім

Президента США Джо Байдена проінформували про кібератаку на держустанови України.

Про це заявила у п'ятницю представник Білого дому Джен Псакі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"США і наші партнери, і союзники стурбовані цією кібератакою, президента Байдена про неї поінформували. Ми підтримуємо контакти з українцями і запропонували нашу підтримку, тоді як Україна оцінює, розслідує і приходить до тями після цього інциденту", - сказала Псакі.

Вона зазначила, що США продовжать оцінювати цю атаку та консультуватися із союзниками та партнерами, включно з самою Україною.

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Нагадаємо, що в ніч із 13 на 14 січня було здійснено хакерську атаку на низку урядових сайтів, зокрема МЗС, Міносвіти та інші.

На головній сторінці цих сайтів було розміщено повідомлення провокаційного характеру.

При цьому, як зазначає СБУ, контент сайтів не був змінений, а витоку персональних даних, за наявною інформацією, не сталося.

У Держспецзв'язку назвали назвали атаку найпотужнішою за останні чотири роки.