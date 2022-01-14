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Тепер саме Кремлю треба вирішити, як бути з подальшими переговорами, - Псакі

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Тепер саме Кремлю треба вирішити, як бути з подальшими переговорами, - Псакі
США готові до будь-якого розвитку ситуації навколо можливих подальших переговорів із Росією з безпеки.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про заявила у п'ятницю прессекретар Білого дому Джен Псакі.

"Я нічого не можу анонсувати щодо подальших кроків і переговорів (між Росією та США - ред). Усі делегації зараз повернулися до столиць своїх країн і обговорюють це", - сказала Псакі на брифінгу.

"Я наголошую, що наша думка і думка президента полягає в тому, що тепер за (президентом Росії – ред) Путіним та Росією – визначити, що буде далі", – зазначила вона.

За словами Псакі, США "готові до всього, що можуть вирішити у Москві". Вона знову нагадала, що якщо Росія ухвалить рішення "вторгнутися в Україну", то будуть важкі економічні наслідки, якщо ж Москва вирішить повернутися до "дипломатичного шляху", то "ми відкриті до цього".

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Автор: Роман Свиридович

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