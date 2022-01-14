У Сенаті США представили законопроєкт щодо санкцій проти Путіна в разі нападу на Україну
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
У заяві Рубіо йдеться, що законопроєкт передбачає впровадження санкцій проти "Путіна і проти секторів російської економіки, від яких залежить його режим у плані особистого збагачення". Згідно із законопроєктом, окрім санкцій проти президента Росії він також передбачає заходи проти прем'єр-міністра Михайла Мішустіна та міністра оборони Сергія Шойгу.
Рубіо закликав сенаторів співпрацювати з ним й ухвалити законопроєкт, "доки не стало надто пізно".
Раніше цього тижня сенатори-демократи, у яких більшість у сенаті, також підготували та представили законопроєкт, який передбачає санкції проти Росії у разі її нападу на Україну. Він передбачає персональні санкції проти перших осіб держави та високопоставлених військових, а також заходи проти російських банків та держборгу, санкції проти власників сировинних компаній і газопроводу "Північний потік 2".