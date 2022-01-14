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В районі проведення операції Об’єднаних сил відбулися навчання танкових підрозділів. ФОТО

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В одній з окремих механізованих бригад, яка виконує завдання за призначенням в районі проведення операції Об’єднаних сил, відбулися навчання танкових підрозділів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

В районі проведення операції Об’єднаних сил відбулися навчання танкових підрозділів 01

За легендою навчань, танкісти по тривозі, отримали наказ здійснити марш в район очікування з подальшим виходом на вогневі рубежі. Під час розвідки боєм, панцирники визначили головні сили противника та змусили його виявити себе.

В районі проведення операції Об’єднаних сил відбулися навчання танкових підрозділів 02

Зазаначається, що такі навчання у бригаді проводять регулярно для підтримання високої бойової готовності та злагодженості підрозділів.

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В районі проведення операції Об’єднаних сил відбулися навчання танкових підрозділів 03

Нагадуємо, що танкові підрозділи, відповідно до Мінських домовленостей, знаходяться у районах відведення від лінії зіткнення й участі у бойових діях не беруть.

Автор: Володимир Янченко

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Топ коментарі

  • Andy Jumeirach
  • время
    Імперія зла має зникнути на завжди!
  • Андрей Андрей c60919f1
    мазута со своими коробками многих рашистов 200сотыми сделала , в тежелых боях доказали свое мастерство
    фронтовой удачи и солдатского везения
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