Зеленський продовжив безвізовий режим в'їзду в Україну для громадян Великої Британії
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Президент України Володимир Зеленський підписав указ, який продовжує безвізовий режим в'їзду до України та транзитного проїзду через українську територію для громадян Великої Британії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про говориться в тексті указу, оприлюдненого на сайті глави держави.
"Продовжити безвізовий режим в'їзду в Україну та транзитного проїзду через територію України для громадян Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, якщо термін їхнього перебування в Україні не перевищує 90 днів протягом 180 днів, до 30 січня 2023 року", - зазначається в тексті документа.
Указ набирає чинності з дня його оприлюднення.