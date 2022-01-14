СБУ про кібератаку на сайти органів держвлади України: Є ознаки причетності хакерських груп, пов’язаних зі спецслужбами РФ

Є окремі ознаки причетності до кібератаки на сайти органів державної влади України хакерських груп, пов’язаних зі спецслужбами РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Загалом було атаковано понад 70 державних веб-сайтів, 10 з яких зазнали несанкціонованого втручання. Контент сайтів при цьому змінено не було, а витоку персональних даних не відбулося.

Повідомляється, що за ініціативи СБУ було відключено низку критичних державних ресурсів, у т.ч. портал державних послуг Дія, до локалізації технічної проблеми та для недопущення поширення атаки. Мобільний застосунок Дія працював і працює у штатному режимі.

"Зараз, наприкінці дня, ми можемо з великою ймовірністю стверджувати, що серед інших мала місце так звана supply chain attack, тобто атака через ланцюжок поставок. Зловмисники зламали інфраструктуру комерційної компанії, що мала доступ з правами адміністрування веб-ресурсів, постраждалих внаслідок атаки", - йдеться у повідомленні.

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У СБУ зазаначають, що наразі можна говорити, що є "окремі ознаки причетності до інциденту хакерських груп, пов’язаних зі спецслужбами РФ".

Нагадаємо, що в ніч із 13 на 14 січня було здійснено хакерську атаку на низку урядових сайтів, зокрема МЗС, Міносвіти та інші.

На головній сторінці цих сайтів було розміщено повідомлення провокаційного характеру.

При цьому, як зазначає СБУ, контент сайтів не був змінений, а витоку персональних даних, за наявною інформацією, не сталося.

У Держспецзв'язку назвали назвали атаку найпотужнішою за останні чотири роки.