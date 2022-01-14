Хакери атакували сайти держорганів, отримавши доступ до прав компанії-адміністратора, - Федоров (виправлено)

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявляє, що масштабна атака хакерів на сайти органів державної влади України в ніч з 13 на 14 січня стала можлива завдяки тому, що зловмисники отримали доступ до адміністративних прав компанії, яка ці сайти адмініструє.

Про це він написав у телеграмі, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Причини. Ланцюг кібератак та отримання доступу до адмінправ компанії, яка адмініструє атаковані сайти. СБУ займається цим питанням", - написав Федоров.

Він назвав подію "явною активізацією кіберфронту" та подякував усім службам, правоохоронним органам і партнерам України за сприяння. "Наша команда частково перекине сили з розвитку державних послуг на допомогу відповідальним органам у напряму побудови системи кібербезпеки", - написав міністр.

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Федоров також підтвердив, що 10 із 70 атакованих сайтів державних органів зазнали вторгнення, але їх контент не був змінений, витоку персональних даних також не було, "і не могло бути - це не реєстри".

Як повідомлялося, в Україні в ніч із 13 на 14 січня відбулася глобальна хакерська атака на сайти уряду. Не працювали сайти Міністерства освіти і науки, Міністерства закордонних справ, Державної служби надзвичайних ситуацій, Кабінету Міністрів, Міністерства енергетики, сайт "Дія". Наразі роботу всіх зазначених інтернет-ресурсів відновлено.

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