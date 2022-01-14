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Міноборони підвищило зарплати військовим льотчикам

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Міноборони підвищило зарплати військовим льотчикам
Наказом міністра оборони Олексія Резнікова в рамках першого етапу підвищення грошового забезпечення у Збройних Силах України у 2022 році збільшено виплати військовим льотчикам.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Зазаначається, що загалом протягом року на збільшення виплат для цієї категорії військовослужбовців буде скеровано 251 млн грн. У середньому виплати для кожного фахівця зростуть на 10 - 16 тис. грн. Підвищене грошове забезпечення нараховується з 1 січня 2022 року.

"Розвиток військової авіації і ППО – це один з наших пріоритетів. Бойова авіація – це в першу чергу люди. Це фахівці високої кваліфікації, в підготовку яких держава інвестує значні ресурси. Я вже відзначав, що минулого року нам вдалося на 2,5 млрд грн. збільшити бюджет Міноборони. І ці кошти будуть спрямовані на перший етап підвищення грошового забезпечення для низки категорій військових. Ми вже підвищили виплати для практикуючих медиків.

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Пілоти у Збройних Силах з 1 січня так само будуть отримувати конкурентні виплати не тільки в середньому по економіці, але й співставні з колегами в інших відомствах сектору національного безпеки та оборони. До кінця січня будуть ще рішення у цій сфері. Наша мета – протягом року поступово підготуватися до синхронної реалізації у 2023 році кадрової реформи та реформи грошового забезпечення" - сказав Резніков.

Автор: Володимир Янченко

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Топ коментарі

  • Андрей Андрей c60919f1
    летуна надо готовить не один год , в нашей стране к сожалению боевые летчики штучный товар , подготовить стрелка или десанта - пол года в учебке ( не бордюры красить ) и штык готов , мазуту ( любую , хоть на шилку ) тож за пол-года - 8 месяцев можно научить , а вот пилота никак
  • Старый зольдат
    А мотострелкам и другим?
    Впрочем, не поймите превратно, спешу поздравить всех других защитников, кто проголосовал в 2019 году вот за то, что мы все имеем сегодня. СПАСИБО ВАМ!
  • Ссс Ууук
    Мдеее! Я не заперечую і не проти підвищення зарплатні літунам, але напевно піхота, десантура, танкісти, ппо, та інші які постійно перебувають під вогнем першочергово потребують підвищення зарплатні
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