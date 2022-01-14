Росія вже розмістила оперативників для організації саботажу у в/ч РФ від імені України, - Білий дім

У Білому домі підтвердили, що США мають дані про підготовку Росією провокацій для можливого вторгнення в Україну. Вторгнення РФ планує в період з середини січня до середини лютого.

Про це заявила на брифінгу речник Білого дому Джен Псакі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Громадське радіо".

За словами Псакі, Росія розмістила на Сході України оперативників. За наявною у США інформацією, Росія планує вторгнення у період з середини січня до середини лютого.

"У нас є інформація, що Росія вже розмістила групи оперативників для проведення операцій під "хибним прапором" на сході України. Ці оперативники навчені ведення бойових дій в умовах міста та роботі з вибуховими речовинами для організації актів саботажу у російських військових частинах", – сказала Псакі.

Читайте: Дві третини військ РФ біля кордонів України перекинуто з інших регіонів Росії, - Пентагон

Псакі стверджує, що США мають інформацію про те, що російські агенти впливу в Україні вже почали фабрикувати повідомлення про "українські провокації" в державних ЗМІ та соцмережах, щоб виправдати російське вторгнення. З листопада подібна активність зросла на 200% і сягнула 3500 постів та повідомлень на день. З аналогічною заявою виступив на брифінгу речник Пентагону Джон Кірбі.

"Росія активно працює над створенням приводу для вторгнення в Україну", – сказав Кірбі.

Також читайте: Росія готує провокацію на Донбасі під "чужим прапором", щоб вторгнутися в Україну, – CNN

Нагадаємо, за даними анонімного джерела CNN, США отримали інформацію, що Росія готує спецоперацію на сході Україні, мета якої здійснити фейкову атаку на російських військових, звинуватити в цьому Україну і відповісти вторгненням.

На думку радника з національної безпеки Джейка Саллівана, російські військові планують розпочати цю операцію за кілька тижнів до вторгнення. Воно ж своєю чергою може відбутися між серединою січня і серединою лютого.