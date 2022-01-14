Міністри закордонних справ Франції та Німеччини зібралися на лінію розмежування на Донбасі

Глави МЗС Франції та Німеччини Жан-Ів Ле Дріан та Анналена Бербок планують відвідати в Україні лінію розмежування.

Про це заявив на пресконференції міністр у справах Європи та закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

"Європа докладе всіх зусиль у всіх форматах (для зменшення напруги), у тому числі у Нормандському форматі, де Франція і Німеччина будуть тиснути для виконання Мінських угод. Ми з Анналеною Бербок (міністр закордонних справ Німеччини. – Ред.) обговорили цю тему і погодилися невдовзі відвідати Україну. Я думаю, що пані Бербок відвідає Україну вже наступного понеділка. Ми, Франція і Німеччина, спільно відвідаємо лінію демаркації (лінію розмежування. – Ред.) і Київ. Як це зробив високий представник ЄС, під час візиту до України, ми підтвердимо позицію Євросоюзу", - сказав французький міністр.

Він зауважив, що зустріч європейських міністрів в форматі Gymnich, яка відбулася сьогодні у Бресті та була присвячена врегулюванню напруги навколо України і європейській безпеці, напевно, стала однією з найважливіших неформальних зустрічей за всю політичну історію Євросоюзу.

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"Стосовно проблем Росії й України, я вчора побачив єдність всіх присутніх (міністрів). По-перше, це було підтвердження рішучої та твердої позиції стосовно будь-якої нової загрози для територіальної цілісності України… в рамках зобов’язань, що були прийняті під час Європейської Ради 16 грудня. Будь-яка нова військова агресія проти України матиме величезні й дуже важкі наслідки, і це було дуже чітко підтверджено всіма на учасниками цієї зустрічі", - зауважив Жан-Ів Ле Дріан.

Він також наголосив, що європейські міністри були єдиними у необхідності підтримувати діалог з РФ, якщо сама Росія буде до цього готовою.

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"Була також єдність навколо необхідності продовжувати діалог з Росією, поки існують спільні теми для обговорення. При цьому зрозуміло, що ми не прийматимемо ультиматумів. Ми маємо чіткі зобов’язання щодо відстоювання спільної європейської позиції", - додав французький урядовець.