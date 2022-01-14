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Генсек ООН Гутерріш закликав Росію і НАТО уникати ескалації

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Генсек ООН Гутерріш закликав Росію і НАТО уникати ескалації
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав Росію, Сполучені Штати і НАТО уникати дій, які б призвели до ескалації напруженості у відносинах.

Про це заявив офіційний представник глави ООН Фархан Хак, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Генеральний секретар ООН бажає того, щоб сторони уникали риторики та інших речей, які можуть призвести до ескалації ситуації", - заявив він.

При цьому Гуттеріш підкреслив важливість налагодження діалогу Росії з США і НАТО.

За його словами, загострення ситуації стане "катастрофою для всієї Європи", саме тому вся світова спільнота на цей час стежить за розвитком ситуації.

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Автор: Роман Свиридович

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Топ коментарі

  • Сергей Томенко
    Распустить эту псевдоорганизацию .
  • Oleksiy Burkovskyy f4da03d1
    А вот что. Северная корея сделала одну ядрёную ракету, которая дальше исполкома не летает и никто её не трогает. Все боятся. И ООН не нужен. Трамп приезжает, улыбается и руки жмёт.
  • Александр Бычик
    Генсек организации озабоченных наций, выразите очередной раз озабоченность и идите на ...!
    Поздно боржоми пить, дармоеды! Блин, не ужели то что сейчас происходит, всё сделано стараниями "оон"?
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