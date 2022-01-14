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Помер ексголова СБУ Леонід Деркач

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Помер ексголова СБУ Леонід Деркач
На 83 році життя помер Леонід Деркач, колишній політик, глава СБУ, генерал армії України.

Як інформує Цензор.НЕТ про це його син, нардеп Андрій Деркач  написав у телеграмі

За словами нардепа, відспівування відбудеться 16 січня у Трапезному храмі Києво-Печерської Лаври (УПЦ МП).

Леонід Деркач народився у 1939 році в Дніпропетровську (сучасний Дніпро – ред.).

Указом другого президента Леоніда Кучми у квітні 1998 року був призначений головою СБУ, пізніше – народний депутат 4 скликання.

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Автор: Роман Свиридович

Топ коментарі

  • Харьков Сумской
    Як я розумію, син - Андрій Деркач, який є під санкціями США за роботу на російськи спецслужби.
  • rejestrowyj bazil
    Так вот кто Черновилу аварию с камазами подстроил...
  • olele
    школа чєкістана, бл...

    Pan Doktor@pan_dok

    https://twitter.com/pan_dok/status/1482015869106634757 6 ч



    На месте россиян я бы сейчас никуда не летал в принципе.
    Потому что у кремлёвского фюрера хватит цинизма сбить свой же самолёт, например, чтобы создать повод для эскалации войны с Украиной. Ему подобные провокации - не впервой.
    С них он и начал своё восхождение.
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