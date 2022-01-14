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Головні новини 14 січня: Росія готує провокації для нападу на Україну, хакери атакували сайти держорганів

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Головні новини 14 січня: Росія готує провокації для нападу на Україну, хакери атакували сайти держорганів
Українська розвідка та дані США підтверджують: Росія готує провокацію на кордоні, що стала би приводом для військового вторгнення в Україну, хакери атакували сайти держорганів, Зеленський хоче зустрітися з Байденом та Путіним, - головні новини 14 січня.

Росія готує провокації

Першим про це повідомив радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван, інформує Цензор.НЕТ. За його словами, Росія збирається звинуватити Україну "в підготовці нападу на російські сили на сході". Цю інформацію підтверджують розвідка Міноборони, Білий дім та Пентагон. За даними Білого дому, Росія вже розмістила оперативників, які мають влаштувати ці провокації. "Ці оперативники навчені ведення бойових дій в умовах міста та роботі з вибуховими речовинами для організації актів саботажу у російських військових частинах", – сказала речниця Білого дому Псакі.

У російській армії тим часом оголошено раптову перевірку боєготовності. В Пентагоні додають: 2/3 військ РФ біля кордонів України перекинуто з інших регіонів Росії.

Атака хакерів на сайти державних органів

Найбільша за 4 роки атака хакерів на урядові сайти сталася миннулої ночі. На сайтах зловмисники залишили повідомлення з погрозами, написане українською, російською та ламаною "польською" мовами. Загалом постраждали близько 70 сайтів.

Витоку даних не було, персональні дані українців - в безпеці.

В СБУ вважають, що атаку здійснили російські спецслужби.

Зеленський хоче зустрітися з Байденом та Путіним

Президенту США він запропонував провести саміт за участі президента РФ. "Ми очікуємо на реакцію російської сторони, але наші американські партнери сприйняли нашу пропозицію з інтересом", - заявив голова ОП Андрій Єрмак.

Столтенберг обіцяє, що Україна стане членом НАТО

"2008-го року ми вирішили, що Україна та Грузія стануть членами, але ми не встановлювали, коли саме", - додав він.

Алієв у Києві

Президенти України та Азербайджану підписали угоди в сфері торгівлі, землі та енергетики.

ДБР анонсує процесуальні дії щодо Порошенка на 17 січня

"Органи слідства чекають на повернення Петра Порошенка для проведення відповідних процесуальних дій. Сподіваємось, що таке засідання відбудеться в понеділок", - повідомили у ДБР. Тим часом суддя Бортницька, яка мала оголосити текст ухвали щодо арешту майна Порошенка, раптово "пішла у відпустку".

Автор: Ольга Лузан

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Топ коментарі

  • olele
    ...Росія має найпотужнішу лобістську машину всередині ліберальних демократій, і вона поки що працює.
    Але своїм риком Росія розбуджує у колективного Заходу забутий рефлекс самозахисту.
    І незабаром західні лобісти Москви можуть стати тамтешніми "іноагентами".

    Зараз, коли Америка сказала Росії "ні!", а Москва відмовилася від компромісів, виникла пауза.
    Кремль очікує на контрпропозиції від США та НАТО.
    Але все вже сказано! Пауза потрібна президенту Путіну, щоб наважитися.
    Ми підійшли до межі, за якою або російська відплата за відмову грати в її гру і стрибок у прірву, або відступ.
    Але ж відступ завжди принизливий - авжеж?
    Л. Шевцова https://gazeta.ua/blog/56395/amerika-skazala-rosiyi-ni-so-dali
  • хужє не будєт
    Фахівці фсб хакнули "Дію" та набрали кредитів на неймовірно довірливих адептів "Жіжіталізації ВаЗЄлєнського".
    Це було питанням часу. Тому що розробник "Дії" - мацквачі. Тому що трафік половини провайдерів йде через сервера фсб. Ще дивуєтесь?
  • З Україною в серці
    Європі навіть вигідна війна. Робочих рух з України побільшає в рази
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