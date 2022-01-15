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Сили тероборони в прикордонних областях сьогодні мають отримати зброю, - Веніславський

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Сили тероборони в прикордонних областях сьогодні мають отримати зброю, - Веніславський
Сили тероборони в прикордонних областях до 15 січня мають отримати зброю та дані про місця дислокації. До лютого - по всій країні.

Про це заявив член Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, народний депутат Федір Веніславський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.

"Дійсно необхідно розробляти план дій на будь-який непередбачуваний випадок. Цим зараз і займається наше військово-політичне керівництво. На превеликий жаль, з 2014 року цим взагалі ніхто не займався", - сказав Веніславський.

За його словами, що влада над цим зараз активно працює.

"Завтра (15 січня, - ред.) у всіх прикордонних областях України бригади вже мають за тими нормативними вказівками, наказами і актами отримати і зброю, і розуміти місця дислокації. До лютого ми маємо у всіх областях України зробити те саме, тому процес іде. Я сьогодні розмовляв з командувачем сил ТРО, він мені підтвердив, те, що я зараз говорю", - підсумував нардеп.

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Автор: Роман Свиридович

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Топ коментарі

  • Cтарий Кінь
    Книга має деяку цінність, я її читав англійською багато років тому, але умови війни сильно змінилися. Книга була розрахована на минулу війну. ******* партизанська війна скоріше нагадуватиме відомий фільм "День незалежності".
    По-перше, не говорячи вже про супутниковий зв'язок і супутникове стеження зараз ворог має: тепловізори та прилади нічного бачення, розвідувальні дрони, бойові гелікоптери і штурмову авіацію. Чим ви будете в партизанському загоні боротися з новітніми технологіями? Що ви знаєте про поліцейські спецоперації?
    По-друге, Україна наразі втратила величезну кількість зелених насаджень, укритися фактично нема де. Міські партизани то, вже інша справа і інші проблеми. Зважте на кількість готових здати вас моцкалоті, їх більше ніж в Швейцарії.
    По-третє, для мобільності потрібно паливо, а для харчування сільське господарство. Швейцарія має розвинене фермерство, а де ви будете харчуватися? Де утримуватимете поранених? Де ті майстерні на яких ви будете ремонтувати та виготовляти зброю?
    Це, так- перші три групи питань до книжки. Звичайно партизани програють кадровим каральним військам з великим рахунком життів. В сьогоднішній партизанській війні рахунок буде ще більшим. У нас ніхто не займався ні філософією, ні реальною підготовкою ********* спротиву. Тому що це, небезпечно для державників.
  • хужє не будєт
    На превеликий жаль, з 2014 року цим взагалі ніхто не займався", - сказав ЗЕбанат Веніславський.
    _____________________________
    А нічого, що починаючи з весни 14 року було створено майже півсотні батальйонів тероборони? І як пішли вони до ЗСУ, були сформовані нові.
    А з 2018 було вже по бригаді на область. "Велике ТерОбороництво"..
  • Светлана Науменко
    https://uabooks.co.ua/wp-content/uploads/2021/01/totalnij-opir-instrukciya-z-vedennya-malo%D1%97-vijni-dlya-kozhnogo-gans-fon-dax.pdf https://uabooks.co.ua/wp-content/uploads/2021/01/totalnij-opir-instrukciya-z-vedennya-malo%D1%97-vijni-dlya-kozhnogo-gans-fon-dax.pdf

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