Спроби Росії поділити Європу є неприйнятними, - МЗС Грузії

Віцепрем'єр та міністр закордонних справ Грузії Давід Залкаліані під час телефонної розмови з помічником держсекретаря США у справах Європи та Євразії Карен Донфрід заявив, що спроби Росії поділити Європу є неприйнятними.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Грузия-Online.

"Наша позиція непохитна – як для Грузії, так і для наших партнерів спроби Росії поділити Європу та легітимувати свої сфери впливу за допомогою погроз силою та агресивної риторики є абсолютно неприйнятними. Саме такими спробами, агресією в регіоні, окупацією та анексією територій суверенних держав, невиконанням міжнародних зобов'язань, Росія навмисно намагається зруйнувати архітектуру європейської безпеки", - заявив Залкаліані.

За його словами, особливо цинічно те, що Росія сама є підписантом угод, згідно з якими всі суверенні країни мають право самостійно визначати свою зовнішню політику та приймати рішення щодо альянсів у сфері безпеки.

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