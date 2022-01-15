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В Україні за добу від COVID-19 померли 127 людей, третій день поспіль фіксують понад 10 тисяч випадків зараження, 6 172 особи одужали

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В Україні за добу від COVID-19 померли 127 людей, третій день поспіль фіксують понад 10 тисяч випадків зараження, 6 172 особи одужали
За минулу добу, 14 січня 2022 року, зафіксовано понад 10 тисяч випадків зараження коронавірусом COVID-19. Такий показник захворюваності тримається вже третій день поспіль.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Міністерства охорони здоров'я.

За добу 14 січня в Україні:

В Україні за добу від COVID-19 померли 127 людей, третій день поспіль фіксують понад 10 тисяч випадків зараження, 6 172 особи одужали 01 зафіксовано 10 569 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 727, медпрацівників – 229);

В Україні за добу від COVID-19 померли 127 людей, третій день поспіль фіксують понад 10 тисяч випадків зараження, 6 172 особи одужали 0190 817 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 30 498 людей, другу дозу – 43 127 людей, додаткову дозу отримала 659 людей, бустерну дозу – 16 533 людини.

Також за минулу добу:

В Україні за добу від COVID-19 померли 127 людей, третій день поспіль фіксують понад 10 тисяч випадків зараження, 6 172 особи одужали 01 госпіталізовано – 1 682 особи;

В Україні за добу від COVID-19 померли 127 людей, третій день поспіль фіксують понад 10 тисяч випадків зараження, 6 172 особи одужали 01 летальних випадків – 127;

В Україні за добу від COVID-19 померли 127 людей, третій день поспіль фіксують понад 10 тисяч випадків зараження, 6 172 особи одужали 01 одужало – 6 172 особи.

За весь час пандемії в Україні:

В Україні за добу від COVID-19 померли 127 людей, третій день поспіль фіксують понад 10 тисяч випадків зараження, 6 172 особи одужали 01 захворіло – 3 748 079 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 127 людей, третій день поспіль фіксують понад 10 тисяч випадків зараження, 6 172 особи одужали 01 одужало – 3 551 283 особи;

В Україні за добу від COVID-19 померли 127 людей, третій день поспіль фіксують понад 10 тисяч випадків зараження, 6 172 особи одужали 01 летальних випадків – 98 195;

В Україні за добу від COVID-19 померли 127 людей, третій день поспіль фіксують понад 10 тисяч випадків зараження, 6 172 особи одужали 01 проведено ПЛР-тестувань – 17 147 892.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 972 000 людини, з них отримали першу дозу – 14 971 998 людей, отримали дві дози – 14 240 830 людей, отримали додаткову дозу – 8 639 людей, бустерну дозу – 87 196 людей. Загалом проведено 29 309 322 щеплення.

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Автор: Вадим Куц

Топ коментарі

  • йОСИП
    От нахрєна писати цю маячню? Вже одиниці прибабахнутих вірять цій рекламі. А от галопуючій інфляції всі, ну крім зелених, у них ідалі скумбрія по 8, гречка по 12.
  • Sergii Naushenko
    Після того, як прочитав заяву африканського чиновника-менеджера з трьома медичними дипломами про те, що до експериментів з вакцинами треба залучати ще більше вагітних жінок, зрозумів що розв'язка вже близько.
    У вакцинаторів "криза жанру". На четвертий бустер стадо вже не поведеться. Якщо в найближчі 4-5 місяців не придумати щось кардинально нове, то влітку статистика впаде природнім шляхом (як і минулого літа, зауважте) і накрутити її без явних фальсифікацій вже не вдасться
  • Olga Axenenko
    В Австралии наши медицинское "светила" заверещали о том, что "может понадобиться 4-й укол".
    Вещает от имени медицинских "светил" кЕтаец, что характерно.
    Даже от гриппа только один раз в год прививаются, а от ковидлы планируют каждые 3 месяца (на заднице мозоль образуется, еси туда колоть, мне так кажется)

    Чрезвычайно забавно также следующее развитие событий: в штате Виктория предложено выздоравливающих от ковидлы переводить в отели, где за ними будут "ухаживать медсестры".
    Это поразительно с несколько точек зрения:
    - представте себе такое помещение в отель выздоравливающего с натуральной оспой и посмейтесь от души
    - учитывая, что в государственном госпитале Остин (годовой бюджет 1 миллиард долларов в год) 11 января было аж целых 7 больных с ковидлой, то непонятно, а кого, собственно говоря из этих 7 человек в отели будут переводить
    - было сообщение в СМИ, что одна медсестра обслуживает аж целых 8 больных, что делает ситуацию с госпиталем Остин особенно пикантной: на 7 ковидных больных достаточно одной медсестры, в чем госпиталь перенапрягся?

    Вывод: ковидных страдальцев переводят в отели чтобы
    - дать заработать прикормленным отелям из бюджета штата официально, ибо в отелях сейчас нет постояльцев, отели находятся на грани банкротста (это показатель возрождения экономики)
    - это еще одна попытка коммуняк штат Виктория привезти китайских медсестер. Вот тут им будет очередной облом, потому что визы выдают федералы, а им китайские военнослужащие (все медсестры в Китае военнообязанные) не нужны.

    Тот факт, что Верховный Суд США признал мандаты Байдена о вакцинации незаконными произвело потрясение, сравнимое с извержением Везувия. Трясет наших про-китайских сявок в Австралии так, что даже цунами случилось на островах Тонга.
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