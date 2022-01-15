В Україні за добу від COVID-19 померли 127 людей, третій день поспіль фіксують понад 10 тисяч випадків зараження, 6 172 особи одужали
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Міністерства охорони здоров'я.
За добу 14 січня в Україні:
зафіксовано 10 569 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 727, медпрацівників – 229);
90 817 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 30 498 людей, другу дозу – 43 127 людей, додаткову дозу отримала 659 людей, бустерну дозу – 16 533 людини.
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 1 682 особи;
летальних випадків – 127;
одужало – 6 172 особи.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 3 748 079 осіб;
одужало – 3 551 283 особи;
летальних випадків – 98 195;
проведено ПЛР-тестувань – 17 147 892.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 972 000 людини, з них отримали першу дозу – 14 971 998 людей, отримали дві дози – 14 240 830 людей, отримали додаткову дозу – 8 639 людей, бустерну дозу – 87 196 людей. Загалом проведено 29 309 322 щеплення.